Quando il gioco si fa duro, avere una buona periferica può fare la differenza tra una vittoria ed un game over. Nel corso degli anni ho provato tastiere, controller, cuffie, monitor e tanti altri dispositivi alla ricerca dell’accessorio perfetto. La mia conoscenza è a tua disposizione per consigliarti i migliori accessori per giocare sia su PC che con la propria Xbox One.

Accessori PC Gaming è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di accessori per PC. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori accessori PC gaming sul mercato quelli più adatti alle tue specifiche esigenze.

L’universo degli accessori PC è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono accessori pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di PC gaming il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno gli accessori PC gaming dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori accessori PC gaming sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

Quali accessori PC gaming scegliere? I fattori da considerare

Quando si deve scegliere che accessori PC gaming acquistare per rendere la nostra rig “completa” bisogna considerare diversi aspetti importanti, primo fra tutti il nostro stile di approccio al genere videoludico. Se si passa numerose ore al giorno davanti al computer, ad esempio, l’acquisto di una poltrona da gaming diventa tassativo, come anche l’acquisto di una webcam e di un microfono da gaming nel caso sia nostro interesse fare streaming. Se si gioca spesso online risulta pressoché essenziale acquistare un paio di cuffie da gaming, mentre chi gioca esclusivamente offline potrebbe gradire maggiormente un set di altoparlanti. In poche parole, quindi, la necessità di acquistare diverse di queste periferiche è strettamente collegata a che tipo di giocatori vogliamo essere.

Chiaramente molti di questi accessori PC gaming sono fondamentali anche per i giocatori meno attivi, come il mouse, la tastiera o il monitor. In questi prodotti, quindi, la tipologia di fascia che suggeriamo è strettamente correlata alle nostre aspettative in-game. Se siete “giocatori della domenica” spendere 80€ per un mouse di fascia alta forse è superfluo, mentre per un amante di giochi di corsa acquistare un volante di qualità è qualcosa di essenziale. Ovviamente ci sarà chi desidera approfondire ulteriormente e scoprire nello specifico per ogni classe di prodotti quali siano i fattori fondamentali da considerare ed in questi casi vi rimandiamo alle guide specifiche. In ogni introduzione delle nostre guide all’acquisto, infatti, vi spieghiamo nel dettaglio quali sono gli aspetti essenziali da valutare e tenere a mente nell’opera di selezione.

Accessori PC gaming: mouse

All’interno di questa sezione trovate tutte le guide dedicate ad una periferica di gioco assolutamente fondamentale: il mouse da gaming. In base alle caratteristiche, ecco le nostre guide dedicate al “topo” da gioco.

E se siete intenzionati ad acquistare dei mouse di brand specifici? Non temete, abbiamo anche guide create appositamente per questa evenienza.

Accessori PC gaming: tastiere

Proseguendo, ecco che troviamo le tastiere da gaming. Importanti tanto quanto il mouse, rappresentano la periferica di gioco essenziale per fruire del proprio PC e giocare degnamente. Dalle più semplici a quelle più esotiche, ecco la nostra collezione di guide dedicate alle tastiere da gioco: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Quando si parla di periferiche, ma soprattutto per quanto riguarda le tastiere, la fedeltà a marche specifiche è un fenomeno molto comune. Ebbene, se quel che state cercando è il meglio del meglio di un brand specifico di tastiere potete fare affidamento ai seguenti articoli.

Accessori PC per l’audio e lo streaming

Questa sezione presenta guide all’acquisto per accessori strettamente connessi all’aspetto audio delle vostre sessioni di gioco. Sia che si tratti di audio in uscita attraverso cuffie o altoparlanti, sia che si tratti di audio in entrata attraverso un microfono, in questa raccolta di guide troverete i migliori accessori per PC.

Desiderate acquistare delle cuffie da gaming di brand specifici? Ecco le nostre guide in materia.

Infine, se avete intenzione di entrare nel mondo dello streaming non temete, abbiamo pensato anche a questo. Qui sotto trovate delle guide pensate interamente per risponde alle esigenze specifiche di chi vuole entrare in questo ambiente.

Accessori PC gaming: periferiche specializzate

Non tutti i giochi sono egualmente fruibili con mouse e tastiera; spesso e volentieri, infatti, vi sono titoli che per forza di cose vogliono essere giocati con strumenti ad-hoc. Ebbene, se siete alla ricerca di periferiche pensate appositamente per specifici generi videoludici, vi basta visionare una delle nostre guide in materia.

Accessori PC gaming: focus sui monitor

In questa parte della collana accessori PC gaming potrai trovare numerose guide pensate appositamente per venire incontro ad ogni vostra possibile esigenza in ambito di monitor. Abbiamo, infatti, raccolto diverse guide all’acquisto per venire incontro anche alle esigenze più specifiche.

Anche in questo caso, chiaramente, abbiamo pensato di offrirvi articoli mirati specificamente a segnalarvi monitor di marche note del settore, nel caso vogliate acquistare soluzioni di brand di cui vi fidate.

Accessori PC gaming: giocare in comodità

Se i primi capitoli della nostra raccolta accessori PC gaming era dedicata alle periferiche fondamentali, in questo caso ci troviamo davanti ad una raccolta di guide pensate per chi cerca di rendere ancor più completa la propria rig. All’interno di queste guide troverete infatti tanti consigli per acquistare i migliori accessori per PC in grado di offrirvi un maggiore grado di comfort.

Per molti utenti la qualità è importante, e preferiscono di conseguenza spendere qualcosina in più per munirsi di prodotti di marche specifiche. Nel caso foste interessati, ecco a voi le nostre guide create appositamente per rispondere a queste necessità.

