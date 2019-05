Accessori Nintendo Switch è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di accessori per Nintendo Switch, la nuova console della società giapponese. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere i migliori accessori Nintendo Switch per le tue specifiche esigenze.

La nostra redazione ha esaminato uno ad uno i prodotti disponibili sul mercato dei principali brand, selezionando i migliori per una serie di categorie. Dal lancio della nuova console, e grazie al successo ottenuto sul mercato, il numero di accessori per Nintendo Switch è in costante crescita. Scegliere può essere più complicato del previsto vista la grande varietà e ampiezza di offerta. Per questo motivo abbiamo identificato più bisogni, ognuno dei quali è rappresentato da uno specifico articolo.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, dei migliori accessori per Nintendo Switch sul mercato. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto ti rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale ad Maggio 2019.

Accessori Nintendo Switch: i fattori da considerare

Nintendo Switch ha caratteristiche che lo rendono un sistema unico rispetto alle console tradizionali – alcune ovvie, altre meno – e queste caratteristiche vanno considerate quando si decide cos’altro comprare oltre alla console. Una pellicola protettiva per lo schermo, ad esempio, è una necessità che si nota immediatamente, ma ci sono alcuni dettagli a cui un giocatore potrebbe pensare solo dopo aver passato un po’ di tempo con la console in mano, e abbiamo deciso di analizzare i casi principali.

La prima considerazione da fare è che uso faremo di questa console. Se intendiamo usarla principalmente come una console tradizionale, lasciandola inserita nel dock per la maggior parte del tempo e usando il televisore al posto dello schermo, potremo aver bisogno di accessori legati a questo tipo di uso. Protettori per i Joy-Con o un controller Pro, che migliora notevolmente l’esperienza di gioco, sono delle ottime aggiunte, soprattutto per Bayonetta o altri giochi che richiedono una destrezza più difficile da raggiungere con i controller di base.

Se invece abbiamo intenzione di comprare Nintendo Switch principalmente per poterlo portare con noi dovunque andiamo le considerazioni da fare sono molto diverse. È quasi necessario, ad esempio, comprare una custodia: Nintendo non include nessun tipo di protezione nella scatola con cui è venduta la console, e metterlo in una borsa o in uno zaino senza niente che ammortizzi gli urti è molto rischioso. Oppure, una batteria esterna risulta anch’essa molto utile, a seconda della durata dei nostri viaggi. Ma una cover protettiva può risultare scomoda se inseriamo spesso la console nel dock, visto che molte rendono il tablet troppo largo per poter essere inserito, e la batteria esterna non serve a molto in casa.

Le due cose non sono mutualmente esclusive, ovviamente: le cover si possono sempre rimuovere e il controller Pro usato per migliorare ancora di più solo il gioco casalingo, ma alcuni accessori potrebbero risultare una spesa non necessaria a seconda del tipo di uso che ne faremo. E infine ci sono accessori come le schede SD per espandere la memoria interna della console, che risultano quasi indispensabili indipendentemente dalla sua funzione principale.

Nel compilare le nostre guide all’acquisto abbiamo tenuto conto di questi ed altri fattori; continueremo ad aggiungere guide su diversi argomenti man mano che la console si diffonde sul mercato, per assicurarci che tu sia a conoscenza di tutte le opzioni disponibili.

Accessori Nintendo Switch: Cover

Se hai appena acquistato una Nintendo Switch, il primo accessorio a cui potresti essere interessato sono le cover o custodie. Una delle caratteristiche principali della console, infatti, è la portabilità: come spiegato in precedenza Nintendo ha costruito un’apparecchio ibrido, in grado di funzionare sia come console da salotto che come console portatile sulla falsariga di Nintendo 3DS e dello storico Game Boy. E, per evitare di correre rischi quando si mette la console in borsa, è certamente raccomandato utilizzare una cover o una custodia per evitare di danneggiare pulsanti e componenti. Sul mercato ne esistono di tipi diversi, da cover che proteggono solo il tablet come se fosse un cellulare a vere e proprie borse da viaggio in grado di contenere con sicurezza console, giochi, dock e accessori.

La prima guida all’acquisto che abbiamo realizzato è quindi dedicata alle custodie e alle cover per Nintendo Switch. Cerchi le migliori soluzioni per trasportare e proteggere Nintendo Switch? Ecco quindi le soluzioni che abbiamo scelto, basandoci sulle offerte presenti sul mercato. Abbiamo considerato materiali, peso, dimensioni e altri fattori a seconda di cosa abbiamo bisogno e del nostro budget.

Accessori Nintendo Switch: Pellicole

Questa sezione è in parte collegata alla categoria precedente. Lo schermo di Nintendo Switch è un touch screen capacitivo, le cui funzionalità sono utilizzate come tastiera o all’interno di alcuni giochi – il che significa che, per quanto sia resistente e di ottima fattura, toccandolo spesso le ditate potrebbero farsi notare. Quando si parla di proteggere la propria console portatile, quindi, le pellicole protettive non potevano mancare nella nostra raccolta dei migliori accessori Nintendo Switch. Ne esistono di materiali diversi, a seconda dei nostri bisogni e del nostro budget, dalla plastica al vetro temperato.

Protezione dello schermo, contatto perfetto e certezza di giocare in tutta sicurezza: sono queste le caratteristiche ricercate in una pellicola per Nintendo Switch. Per questo motivo, la seconda guida all’acquisto che vi proponiamo ha l’obiettivo di fornirti una selezione delle migliori pellicole per Nintendo Switch.

Accessori Nintendo Switch: Controller

Assolutamente da considerare, per quanto riguarda gli accessori Nintendo Switch, è l’acquisto di un controller secondario. Questo potrà rispondere a diverse esigenze, dalla possibilità di condividere con altri giocatori le esperienze multigiocatore con un pacchetto aggiuntivo di Joy-Con, oppure semplicemente per ottenere ulteriori possibilità grazie ad un controller Pro.

Accessori Nintendo Switch: Dock

Vista la natura ibrida di Nintendo Switch, è necessario anche considerare la possibilità di acquistare una base – o dock – secondaria per l’utilizzo della console in modalità fissa su un TV o monitor di altre stanze. Oltre alle classiche soluzioni ufficiali, sono presenti anche dock alternative che possono venire incontro all’utente per quanto riguarda lo spazio richiesto per il posizionamento all’interno di una determinata stanza.

Accessori Nintendo Switch: Batterie esterne

Quando si parla di console portatili, come per smartphone o tablet, l’utilizzo continuato e il consumo della batteria comportano una esigenza in cui tutti i giocatori si sono imbattuti almeno una volta – soprattutto per una console in grado di far girare giochi di livello estremamente alto, che richiedono quindi più potenza. La ricarica della batteria è un elemento fondamentale da considerare, e, per quanto Nintendo Switch sia in grado di mostrare risultati sorprendenti, resta comunque utile poter avere una riserva di energia a disposizione, in caso di lunghi viaggi in treno o in aereo.

Ecco perché nella collana sugli accessori per Switch non poteva mancare una guida dedicata alle batterie esterne per Nintendo Switch. La nostra selezione è stata effettuata sia scegliendo le migliori batterie esterne in generale che considerando le più adatte alle caratteristiche di Nintendo Switch.

Accessori Nintendo Switch: Micro SD

Uno dei pochi punti interrogativi della console riguarda la memoria interna. Se è infatti vero che i 32 GB a disposizione sono sufficienti per installare giochi scaricabili, è anche vero che si vanno a riempire molto in fretta, soprattutto se la nostra collezione è principalmente in formato digitale. Ma Nintendo Switch offre la possibilità di espandere lo spazio a disposizione, grazie allo slot per micro SD presente sul tablet, ed è in grado di supportare un’ottima varietà di modelli e “tagli” diversi per quanto riguarda le dimensioni.

Abbiamo selezionato, per questa collana accessori Nintendo Switch, le migliori micro SD per la console. Siamo andati a considerare sia la compatibilità che le dimensioni, calcolando quanto spazio occupino in media i vari giochi, per poter offrire la soluzione più adatta per ogni budget e esigenza.

Accessori Nintendo Switch: Cuffie

Questione leggermente più complessa, invece, per quanto riguarda l’acquisto di cuffie per Nintendo Switch. Se da una parte, infatti, è possibile collegare qualsiasi tipo di cuffia cablata in modalità portatile grazie alla presenza del jack standard da 3,5mm, viceversa per l’utilizzo di cuffie in modalità docked è necessario procurarsi un paio di cuffie wireless. E in tal senso, non esistendo una lista ufficiale di headset compatibili fornita da Nintendo, vi consigliamo di fare riferimento alla guida più in basso.

Accessori Nintendo Switch: Router

I modem forniti dalle aziende telefoniche non sono necessariamente pensati per il gaming. Potrebbe quindi valere la pena considerare l’acquisto di un router specifico, anche e soprattutto nel caso si siano verificati dei problemi di compatibilità o di segnale che rendono difficile il collegamento ad alta velocità. Nintendo Switch presenta qualche piccolo problema con alcuni modelli, ma anche se non fosse necessario risolvere un inconveniente tecnico potrebbe risultare una buona scelta per una connessione più stabile e rapida.

Abbiamo spiegato le caratteristiche dei router presi in esame, dando anche un semplice riassunto di come funzionino modem e router e di quali sono le caratteristiche da considerare. Abbiamo preso in esame un ventaglio di modelli per ogni fascia, che vanno dai prodotti per il pubblico medio fino a modelli specializzati per il gaming.

Se le categorie che abbiamo identificato non vi hanno ancora soddisfatto, non temete. Abbiamo anche un articolo ad hoc con una selezione dei migliori accessori per Nintendo Switch.

Accessori si, ma i contenuti su Nintendo Switch non finiscono certamente qui. Se siete ancora indecisi sull’acquistare o meno la nuova consola, abbiamo realizzato un focus che vi racconta tutte le caratteristiche di Nintendo Switch. Se, invece, avete già acquistato la console, non dovete perdervi i migliori giochi in uscita per Nintendo Switch e la nostra collana di guide all’acquisto interamente dedicata ai migliori giochi per Nintendo Switch.