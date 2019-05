Accessori fotografia è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di accessori per foto. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori accessori macchina fotografica sul mercato quelli più adatti alle tue specifiche esigenze.

L’universo degli accessori fotografia è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono accessori pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di fotografia il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno gli accessori per foto dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori accessori macchina fotografica sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

Quali accessori fotografia scegliere? I fattori da considerare

Gli accessori fotografia fondamentali dipendono molto dalle vostre esigenze e dal budget a disposizione. Tendenzialmente, ciò che non dovrebbe mai mancare come accessori fotografia ad un fotografo comprende lo zaino fotografico, una memoria SD / memoria CF per la fotocamera, un cavalletto fotografico e uno dei filtri fotografici a scelta tra quelli che potrebbero fare al caso vostro – c’è però anche tanto altro.

I fattori da considerare per la scelta riguardano sicuramente l’urgenza. Prediligete la fotografia paesaggistica? Allora vi servirà urgentemente un cavalletto fotografico. Avete tanti obiettivi e più corpi macchina? Allora sarà il caso di scegliere uno zaino o una borsa fotografica. Allo stesso modo, se preferite la fotografia ritrattistica, potrebbe non servirvi in primis un cavalletto ma potreste dover acquistare un flash fotografico per dare la giusta luce alla vostra modella / modello. Diversamente, se siete dei videomaker semi-professionisti vi sarà utile la giusta testa per il treppiede al fine di ottenere la fluidità necessaria per realizzare un buon progetto.

Di seguito approfondiamo sugli accessori indispensabili già citati, toccando anche categorie specifiche come i prodotti per gli utenti più esperti e quelli per la mobilità.

Accessori macchina fotografica: il minimo indispensabile

All’interno di questa sezione trovate le nostre guide all’acquisto sugli accessori fotografia standard. Si tratta di accessori indispensabili, una sorta di “dotazione base” senza la quale non sarete in grado di utilizzare al meglio la vostra fotocamera. Da una scheda di memoria alle diverse tipologie di cavalletto, questi sono gli accessori minimi per fotografare.

In primis è necessario capire il vostro stile fotografico e i vostri interessi personali, caratteristica estremamente soggettiva e che non può essere consigliata. Se dovete scegliere tra le migliori compact flash o la migliore scheda SD, assicuratevi prima di avere una fotocamera che supporti tale formato. Nella maggior parte dei casi, una fotocamera compatta, una fotocamera bridge, una reflex e una mirrorless integrano uno slot SD, tuttavia, molte reflex professionali offrono la possibilità di inserire una compact flash. Le differenze sono ben spiegate all’interno degli articoli proposti qui sotto, quindi assicuratevi di scegliere una scheda adatta alla vostra fotocamera.

Per quanto concerne i cavalletti fotografici, tutte le fotocamere hanno attacchi standard (la classica vite da 1/4 nella parte inferiore), pertanto, non dovrete preoccuparvi della compatibilità quanto del peso della vostra fotocamera e del tipo di situazioni di utilizzo in cui dovrete assicurarvi che l’accessorio che acquistate non vi provochi problemi. Ad esempio, con un cavalletto fotografico troppo economico rischiate di far muovere troppo la fotocamera in una situazione di vento estremo.

Accessori per foto in mobilità

La seconda sezione presenta guide all’acquisto per accessori strettamente pensati per il trasporto delle vostre fotocamere e di tutta l’attrezzatura. Un tema da sempre molto caro a tutti i fotografi che si trovano a dover scegliere il miglior prodotto per garantire la massima sicurezza senza gravare in modo negativo sul peso e il trasporto.

Accessori per i più esperti

Quando si parla di accessori fotografia, come accennato in precedenza, si parla di un mondo molto vasto. In cui è possibile trovare prodotti e soluzioni per tutte le tipologie di utente. Le guide all’acquisto viste fin’ora erano focalizzate su tipologie di utilizzo ed in generale su utenti più o meno alle prime armi. Quelle di questa sezione sono, invece, pensate per gli utenti più esperti.

Altri modi di cercare

In questa sezione abbiamo raccolto tutte le guide all’acquisto dedicate a chi utilizza sinonimi per ricercare esigenze specifiche.