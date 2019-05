Accessori action cam: la nostra selezione dei migliori

Accessori action cam: quale comprare

Spesso, guardando i video di sport estremi o di viaggi su YouTube, capita di porsi una classica domanda: “ma come hanno fatto a realizzare quelle riprese?”. Vediamo scene con inquadrature sotto le auto, in prima persona o addirittura sulla cima dell’albero di una barca a vela. Questa tipologia di video riesce a far sentire lo spettatore all’interno della scena, crea un’immersività tale che sembra di trovarsi nel posto in cui è stata girata la scena. Per registrare questi particolari video si utilizzano le action cam, in quanto sono molto piccole e hanno una lente grandangolare. Essendo molto compatte è possibile posizionarle ovunque senza troppi problemi, mentre l’ampiezza della lente permette di riprendere più dettagli. Ma per posizionare le videocamere in posti insoliti si ha bisogno di accessori specifici grazie ai quali è possibile agganciare le action cam a veicoli, oggetti o persone. Elencare tutti gli accessori action cam in commercio è praticamente impossibile: sono davvero tantissimi e sono prodotti da tante aziende diverse. Abbiamo quindi deciso di realizzare una guida all’acquisto ai migliori accessori action cam, cercando di catalogarli, così da rendere più semplice la vostra scelta.

I modelli di action cam in commercio sono davvero tanti, non tutti sono quindi dotati dello stesso aggancio per gli accessori: le videocamere Sony ad esempio, avendo un design unico, sono dotate di accessori dedicati e di attacco a vite da 1/4 di pollice. Potremmo definire l’aggancio della GoPro, leader indiscusso e che ha dato vita a questa tipologia di videocamere, come “universale”, in quanto tutti i produttori di accessori per action cam utilizzano questo tipo di attacco. Per tutte le action cam che non sono dotate di “aggancio GoPro”, ma hanno a disposizione l’attacco a vite da 1/4 di pollice, è possibile acquistare questo adattatore che permette di utilizzare tutti gli accessori che tratteremo in questa guida .

Le categorie che abbiamo scelto per gli accessori action cam sono: borse, selfie stick e treppiedi, accessori indossabili e accessori per veicoli. Infine tratteremo anche i bundle di accessori che spesso vengono venduti sui vari siti di e-commerce. I bundle offrono svariati accessori per action cam ad un prezzo molto contenuto; la qualità di questi prodotti è abbastanza bassa quindi ne consigliamo l’acquisto soltanto se volete risparmiare e non avete grandi pretese.