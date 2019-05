Matteo Gobbi

editor - specialist accessori pc gaming

Quando il gioco si fa duro, avere una buona periferica può fare la differenza tra una vittoria ed un game over. Nel corso degli anni ho provato tastiere, controller, cuffie, monitor e tanti altri dispositivi alla ricerca dell’accessorio perfetto. La mia conoscenza è a tua disposizione per consigliarti i migliori accessori per giocare sia su PC che con la propria Xbox One.